Bij een brand in een appartementsgebouw in The Bronx, een stadsdeel van de Amerikaanse stad New York, zijn zondag zeker negentien mensen om het leven gekomen. Dat heeft burgemeester Eric Adams meegedeeld. De brand werd veroorzaakt door een elektrische verwarming volgens de lokale brandweer.

De brand van zondag in een flatgebouw in de Bronx in New York werd veroorzaakt door een slecht functionerende elektrische verwarming. Dat heeft de brandweercommandant van de stad New York gemeld.

Daniel Nigro zei dat het vuur 'gestart is in een slecht werkende elektrische verwarming' in een flat op de tweede en derde verdieping van het negentien verdiepingen tellende gebouw. De deur van de flat stond open, waardoor de rook zich snel in het gebouw kon verspreiden, aldus de commandant volgens persagentschap AP tijdens een persconferentie. Heel wat bewoners 'konden niet ontsnappen door de grote hoeveelheid rook', zei hij. De brandweer 'vond slachtoffers op elke verdieping', en bracht mensen naar buiten die een hartstilstand hadden of niet meer ademden. Nigro noemde de situatie "ongezien".

Er zijn ook 63 mensen zwaargewond, van wie sommige in kritieke toestand, zo deelt Adams nog mee aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. 'Dit moet een van de ergste branden zijn die we in de huidige tijden hebben meegemaakt', zegt de burgemeester, die spreekt van een "echte tragedie".

Volgens het nieuwsagentschap AP bevinden zich ook negen kinderen bij de dodelijke slachtoffers.

De brand in het negentien verdiepingen tellende gebouw was in de nacht van zaterdag op zondag (lokale tijd) uitgebroken. Vermoedelijk ontstond het vuur in een duplexapparement op de tweede en derde verdieping. De deur van het appartement was opengelaten, waardoor het vuur zich kon verspreiden en de rook door het hele gebouw kon opstijgen, zegt de brandweer, die met een tweehonderdtal mensen ter plaatse is gekomen.

Brandweerlieden die het gebouw binnenstormden, ontdekten slachtoffers op bijna elke verdieping van het gebouw, zegt brandweercommissaris Dan Nigro. Vele gewonden hadden rook ingeademd.

