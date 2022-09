Minstens negen doden bij Iraanse aanvallen op Koerdische oppositiegroepen in Irak

Iran heeft Koerdische oppositiegroepen aangevallen in de autonome regio Koerdistan, in het noorden van Irak. Daarbij vielen minstens negen doden en 32 gewonden, melden de lokale autoriteiten.

De aanvallen met drones geladen met explosieven en raketten waren gericht tegen verschillende Koerdische oppositiepartijen in de provincies Erbil en Suleimaniya, meldt nieuwswebsite Rudaw. Volgens de Koerdische ministerie van Gezondheid kwamen in de regio Koy Sanjaq vier mensen om en raakten 14 anderen gewond. In Sherawa vielen drie doden en veertien gewonrden. Volgens een hoge verantwoordelijke van de autonome regio zijn er ook burgers onder slachtoffers. Minister van Gezondheid Saman Barzinji spreekt van negen doden en 32 gewonden, meldt persagentschap INSA. Het ging om de derde aanval in vijf dagen tijd tegen basissen van Koerdische separatistische groepen in het noorden van Irak, meldt het Iraanse persburau Tasnim.

De Iraanse Revolutionaire Garde noemt de aanvallen volgens het agentschap een ‘legitieme reactie’ op vroegere aanvallen door Koerdische groepen op Iraanse militaire basissen in de grensregio. De Iraanse minister van Binnenlandse Zaken Ahmad Wahidi heeft verschillende Koerdische groepen ervan beschuldigd betrokken te zijn bij de antiregeringsprotesten in Iran na de dood van de 22-jarige Iraanse Mahsa Amini. Zij stierf eerder deze maand nadat ze was gearresteerd voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften in het land. Teheran beschuldigt de Koerden er ook van wapens te leveren aan de manifestanten. Amini had Koerdische roots en leefde een tijd met haar familie in Koerdistan.

Het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten de Iraanse ambassadeur op het matje te zullen roepen. Ook de Koerdische regering veroordeelt de aanvallen.