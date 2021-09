Tropische storm Ida heeft in het oosten van de Verenigde Staten zeker het leven gekost aan één man in de staat New Jersey. Ook in New York kwam een persoon om het leven toen zijn huis gedeeltelijk instortte.

Of ook dat overlijden een rechtstreeks gevolg was van de doortocht van Ida is nog niet duidelijk. Zowel in New York als in New Jersey werd de noodtoestand afgekondigd.

In de stad Passaic in New Jersey werd een oudere man in zijn wagen verrast door de watermassa. Dat heeft burgemeester Hector Lora bevestigd. Passaic, dat zich op slechts twintig kilometer van New York bevindt, werd net als de metropool getroffen door zware regenval.

Zowel in New York als in New Jersey werd de noodtoestand afgekondigd. Het metronetwerk in New York was zwaar verstoord en ook het luchtverkeer op de luchthaven van Newark werd tijdelijk stilgelegd.

Naast de hevige regenval kregen New York, New Jersey, Pennsylvania en Maryland ook af te rekenen met verschillende tornado's.

Ondertussen zet Ida haar weg noordwaarts verder. Later vandaag wordt de tropische storm verwacht in New England.

