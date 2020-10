In Afghanistan hebben twee bomaanslagen dit weekend het leven gekost aan zeker achttien mensen. Dat hebben de Afghaanse overheidsdiensten meegedeeld.

In de provincie Sar-e Pol stierven zaterdag dertien mensen, onder wie drie burgers, bij de ontploffing van een bermbom. Er vond daarna nog een vuurgevecht plaats tussen Afghaanse soldaten en de taliban. Sar-e Pol wordt, wegens zijn strategische ligging in het noorden van het land, regelmatig geconfronteerd met gevechten tussen het leger en de taliban. De islamistische beweging controleert grote delen van de provincie.

In de zuidelijke provincie Helmand kwamen nog eens vijf mensen om het leven, eveneens bij de ontploffing van een bermbom. Het explosief ging af toen een bus passeerde en er raakten ook tien mensen gewond. De aanslag is nog niet opgeëist, maar de Afghaanse regering acht de taliban verantwoordelijk.

In de provincie Sar-e Pol stierven zaterdag dertien mensen, onder wie drie burgers, bij de ontploffing van een bermbom. Er vond daarna nog een vuurgevecht plaats tussen Afghaanse soldaten en de taliban. Sar-e Pol wordt, wegens zijn strategische ligging in het noorden van het land, regelmatig geconfronteerd met gevechten tussen het leger en de taliban. De islamistische beweging controleert grote delen van de provincie.In de zuidelijke provincie Helmand kwamen nog eens vijf mensen om het leven, eveneens bij de ontploffing van een bermbom. Het explosief ging af toen een bus passeerde en er raakten ook tien mensen gewond. De aanslag is nog niet opgeëist, maar de Afghaanse regering acht de taliban verantwoordelijk.