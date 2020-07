Bij een ontploffing in Ras al-Ain, een stad in het noordoosten van Syrië, zijn zondag minstens acht mensen om het leven gekomen. Negentien anderen raakten gewond, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De grensstad staat onder controle van Turkije en bondgenoten.

De explosie vond plaats op een groentenmarkt. Er is sprake van een motorfiets met een bom. Het observatorium, een organisatie die het jarenlange conflict in het land monitort, spreekt van zes burgers onder de dodelijke slachtoffers, van wie één kind. De dodentol zou waarschijnlijk nog stijgen, voegt de organisatie toe.

Ras-al-Ain ligt pal op de grens met Turkije. Turkse troepen en bondgenoten controleren de stad. Ankara schrijft de explosie toe aan Koerdische strijders. Die werden uit het gebied verjaagd na het Turkse offensief in oktober vorig jaar tegen de gebieden die onder de controle staan van de Syrische koerden. Volgens het observatorium gaat het om de derde explosie in vier dagen in de stad.

