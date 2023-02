Minstens 97 mensen aangehouden in Turkije wegens plunderingen

De Turkse autoriteiten hebben 97 mensen aangehouden die verdacht worden van plunderingen in het aardbevingsgebied. Dat heeft het Turkse nieuwsagentschap Anadolu maandag bekendgemaakt.

Er loopt een onderzoek naar in totaal 232 mensen. Ze worden verdachten van plunderingen, diefstallen en fraude. Volgens ooggetuigen is de situatie gespannen in de gebieden die door de aardbeving werden getroffen.

Onder meer de Turkse vertegenwoordiger van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, Emma Sinclair-Webb, had vorige week al haar bezorgdheid geuit over onbevestigde berichten, die stellen dat vermoedelijke plunderaars worden mishandeld.

Sinclair-Webb deed een oproep aan de autoriteiten om op te treden tegen plunderaars, maar ook tegen de mensen die het recht in eigen handen nemen.