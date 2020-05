Bij twee militaire acties in het zuidwesten van Niger en op Nigeriaans grondgebied zijn minstens 75 terroristen van Boko Haram om het leven gebracht, zo bevestigde de Nigerese overheid woensdag.

Een groep van 25 terroristen werd omgebracht ten zuiden van Diffa, de grootste stad in het zuidoosten van Niger, en een tweede cel van een vijftigtal personen werd geneutraliseerd in de buurt van het Tsjaadmeer, op Nigeriaans grondgebied. De twee acties werden uitgevoerd door de regionale eenheden in de strijd tegen jihadisme, zo klinkt het in een communiqué van het Nigerese ministerie van Defensie. In de grensstad Diffa vielen begin mei bij een terroristische aanval nog twee doden en drie gewonden.

In april lanceerde het Tsjaadse leger nog een offensief tegen de jihadisten, waarmee het hen naar eigen zeggen van zijn grondgebied verdreef. Eind maart kondigde Niger aan dat bij een gerichte aanval op de eilanden in het Tsjaadmeer Ibrahim Fakoura, een van de leidersfiguren van Boko Haram, om het leven was gebracht. In de streek rond Diffa vinden ook geregeld aanslagen van ISWAP plaats, dat is de West-Afrikaanse tak van terreurgroep Islamitische Staat. In de regio worden er meer dan 300.000 Nigeriaanse vluchtelingen opgevangen.

