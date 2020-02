Bij luchtaanvallen die uitgevoerd werden door een militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, zijn zaterdag in Jemen zeker 31 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het VN-kantoor voor de coördinatie van humanitaire zaken (Ocha).

'Volgens voorlopige informatie ter plaatse zijn 31 burgers gedood en 12 gewond geraakt bij luchtaanvallen in de provincie Jawf op 15 februari', zo meldt de VN-organisatie.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was in die provincie nog een gevechtsvliegtuig van de Arabische coalitie gecrasht. De sjiitische Houthi-rebellen zeggen dat zij het toestel hebben neergehaald.

