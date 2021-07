In het zuiden van de Filipijnen is zondag een militair vliegtuig met 92 inzittenden neergestort. Bij de crash met de C-130 Hercules zouden minstens 31 mensen om het leven zijn gekomen: 29 soldaten en twee burgers.

Zeventien soldaten zijn nog vermist, vijftig anderen raakten gewond. Het toestel is gecrasht terwijl het aan het landen was op het eiland Jolo, zo'n duizend kilometer ten zuiden van de hoofdstad Manilla in de provincie Sulu. Het transportvliegtuig miste de landingsbaan en crashte toen de piloot de snelheid opnieuw poogde op te voeren. Daarna vloog het in brand.

Op weg naar antiterreuroperatie

'We doen ons best om de passagiers te redden', zegt de stafchef. De commandant ter plaatste doet er alles aan om de vlammen te doven en de passagiers in veiligheid te brengen, klinkt het. De ramp vond even voor de middag plaats, nabij de stad Patikul. De C-130 was vertrokken in Manilla en vloog via Cagayan de Oro in de zuidelijke regio Mindanao naar Jolo.

Volgens militaire bronnen hadden de meeste inzittenden er onlangs hun militaire opleiding opzitten en werden ze ingezet in Mindanao bij een antiterreuroperatie. In het zuiden van de eilandenstaat is de jihadistische moslimgroepering Abu Sayyaf actief. Het leger is er daarom zeer aanwezig. Abyu Sayyaf is verantwoordelijk voor verschillende bloederige aanslagen. De meerderheid van de inwoners van de regio zijn moslim, terwijl het land overwegend katholiek is.

