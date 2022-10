Minstens 30 doden bij aanslag op kinderdagverblijf in Thailand

Het dodental van de aanslag op een kinderdagverblijf in Na Klang, in het noordoosten van Thailand, is opgelopen tot ‘minstens 30 doden’, onder wie 23 kinderen. Dat heeft Jakkapat Vijitraithaya, kolonel van de politie van de provincie Nong Bua Lamphu donderdag gezegd.

De aanslag vond plaats om 12.30 uur lokale tijd (6.30 uur Belgische tijd). De schutter sloeg op de vlucht in een wagen en raakte verschillende voetgangers, aldus nog kolonel Jakkapat Vijitraithaya.

De politie startte een klopjacht naar de voornaamste verdachte, een 34-jarige ex-politieagent. Hij was in het bezit van een vuurwapen en een steekwapen.

Volgens de politie heeft de dader vervolgens de hand aan zichzelf en zijn familie geslagen.

In februari 2020 werd Thailand nog opgeschikt door een schietpartij in een winkelcentrum in Nakhon Ratchasima, toen een legerofficier 29 mensen doodde.