Minstens 25 doden na explosie Turkse steenkoolmijn

Bij een explosie in een steenkoolmijn in het noordwesten van Turkije zijn vrijdag zeker 25 mijnwerkers om het leven gekomen en verschillende gewond geraakt. Dat heeft het kantoor van de gouverneur van de provincie Bartin, aan de Zwarte Zee, gemeld volgens het Turkse persagentschap Anadolu.

Het ongeval vond plaats om 18.15 uur plaatselijke tijd in het Amasra-district van de provincie Bart¿n aan de Zwarte Zee. De mijn ligt op ongeveer 300 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Ankara. Mogelijk loopt de tol nog op aangezien tientallen werknemers nog steeds vastzitten in galerijen op 300 en 350 meter onder de grond. Een massale reddingsactie is aan de gang. Zes gewonde mijnwerkers zijn voor behandeling naar Istanboel gestuurd.

Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu zitten er nog 49 van hen vast onder de grond en waren er 110 mijnwerkers aanwezig op het moment van de explosie. 36 mijnwerkers werden al in veiligheid gebracht.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan kondigde aan dat hij zijn schema annuleert om zaterdag de plaats van het ongeval te bezoeken. “We hopen dat de dodentol niet nog hoger oploopt en dat onze mijnwerkers gezond en wel gered kunnen worden”, tweette hij. De laatste jaren zijn er in Turkije wel vaker ernstige mijnongelukken gebeurd, deels als gevolg van slechte veiligheidsvoorschriften. In 2014 kwame