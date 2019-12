Bij een aanslag in de zuidoostelijke Afghaanse provincie Ghasni zijn minstens 23 soldaten gesneuveld. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten zaterdag bekendgemaakt.

Een groep taliban-infiltranten viel een militaire basis aan in het district Qarabagh. De radicale islamisten zeggen daarbij 32 soldaten te hebben gedood. De plaatselijke autoriteiten gewagen van 23 gesneuvelde soldaten en één gewonde. Het is niet de eerste keer dat in de provincie zo'n aanslag plaatsvindt, met talrijke doden in de rangen van de veiligheidstroepen. Er is een gebrek aan militair personeel en bij nieuw gerekruteerde soldaten loopt de backgroundcheck wel eens mank.