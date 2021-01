Tijdens een politieoperatie in de volkswijk La Vega in de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn minstens 23 mensen gedood. Dat zegt een Venezolaanse mensenrechtenorganisatie.

Marino Alvarado, directeur van de ngo PROVEA, baseert zich naar eigen zeggen op informatie van politiebronnen, getuigenissen van naasten van de overledenen en lokale media. Hij spreekt van 'een bloedbad'.

Officiële informatie over het politieoptreden is er niet. De topman van de bijzondere politiemacht FAES, Miguel Dominguez, verspreidde via sociale netwerken wel video's die in de wijk gemaakt werden en waarop te zien is hoe zwaarbewapende agenten langs de krotwoningen gaan. Over de gebeurtenissen die volgens de ngo hebben plaatsgevonden, gaf hij geen informatie. 'We organiseren voortdurend rondes om de veiligheid van onze bevolking te garanderen', schreef hij.

Volgens het persagentschap Reuters zijn er in de wijk gangs actief, het agentschap vermoedt dat er een clash was tussen politie en gangs, bij de politie waren er voor zover bekend geen slachtoffers.

Recordaantallen gewelddadige overlijdens

De bijzondere politiemacht in Venezuela wordt er regelmatig van beschuldigd zijn boekje te buiten te gaan en mensenrechten met de voeten te treden. Wegens die beschuldigingen vroeg de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, de Chileense oud-president Michelle Bachelet, de ontbinding van de dienst. De FAES blijft echter de volle steun genieten van president Nicolas Maduro.

Volgens het Venezolaanse Observatorium van Geweld, een lokale ngo, kwamen vorig jaar zowat 12.000 mensen door geweld om het leven in Venezuela. Het gaat om 45,6 overlijdens door geweld per 100.000 inwoners, zeven keer boven het wereldwijde gemiddelde. Meer dan een derde van de overlijdens zijn volgens de ngo het gevolg van confrontaties met politieagenten of soldaten.

