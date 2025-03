Minstens 22 doden bij bendegeweld in Ecuador

In Ecuador zijn minstens 22 mensen om het leven gekomen bij clashes tussen rivaliserende bendes. Zes anderen raakten gewond bij de confrontaties in de havenstad Guayaquil, volgens de televisiezender Ecuavisa, die zich beroept op informatie van de politie.

Inwoners hoorden naar eigen zeggen meer dan honderd geweerschoten. De veiligheidsdiensten doorzochten vervolgens 200 woningen, pakten twaalf verdachten op en namen ook wapens en munitie in beslag.

Volgens de politie voeren twee facties van een crimineel kartel – de Tiguerones Fénix en de Tiguerones Igualitos – strijd tegen elkaar in het gebied. Verschillende van de slachtoffers liepen eerder al veroordelingen op, onder andere voor drugshandel, illegaal wapenbezit en diefstal.

Ecuador beleeft momenteel een zware veiligheidscrisis. Machtige drugsbendes vestigden zich in het voorheen zo vredige land en smokkelen grote hoeveelheden cocaïne naar Europa en Azië via de havens in de Stille Oceaan. President Daniel Noboa kondigde al de noodtoestand af en zette het leger in om de bendes te bestrijden. (Belga)