Bij gewapende confrontaties tussen het leger en lokale verzetsbewegingen in Myanmar zijn volgens mediaberichten minstens 17 burgers om het leven gekomen. De meeste dodelijke slachtoffers zouden tieners zijn, aldus persagentschap Myanmar Now. Dertien slachtoffers zouden tot een verzetsbeweging hebben toebehoord, de overige vier waren louter burgers. Andere media hebben het over minstens twintig doden.

De gevechten vonden plaats in een dorp in de centrale regio Magway. 'Het leger zette zware artillerie en wapens in, terwijl de verzetsbeweging slechts over handwapens beschikte', verklaarde een inwoner aan het Duitse persagentschap dpa. 'Ze hebben ook de huizen in het dorp in brand gestoken en vielen de bejaarden, vrouwen en kinderen die onderdak hadden gezocht in een klooster lastig.'

Het Zuidoost-Aziatische Myanmar verkeert in een crisis nadat het leger op 1 februari de burgerregering onder leiding van de democratisch verkozen Aung San Suu Kyi omvergeworpen heeft. Sindsdien voert de junta een bloedige onderdrukking van de tegenstanders, waarbij meer dan 1.000 burgers werden gedood en er meer dan 6.000 werden opgesloten.

Na de machtsovername hebben inwoners uit verschillende delen van het land gewapende groepen opgericht om zich tegen het militaire geweld te verdedigen. Dinsdag deed de Nationale Eenheidsregering, gevormd door ex-afgevaardigden van de partij van Aung San Suu Kyi, nog een oproep tot een 'verdedigingsoorlog.'

De gevechten vonden plaats in een dorp in de centrale regio Magway. 'Het leger zette zware artillerie en wapens in, terwijl de verzetsbeweging slechts over handwapens beschikte', verklaarde een inwoner aan het Duitse persagentschap dpa. 'Ze hebben ook de huizen in het dorp in brand gestoken en vielen de bejaarden, vrouwen en kinderen die onderdak hadden gezocht in een klooster lastig.' Het Zuidoost-Aziatische Myanmar verkeert in een crisis nadat het leger op 1 februari de burgerregering onder leiding van de democratisch verkozen Aung San Suu Kyi omvergeworpen heeft. Sindsdien voert de junta een bloedige onderdrukking van de tegenstanders, waarbij meer dan 1.000 burgers werden gedood en er meer dan 6.000 werden opgesloten. Na de machtsovername hebben inwoners uit verschillende delen van het land gewapende groepen opgericht om zich tegen het militaire geweld te verdedigen. Dinsdag deed de Nationale Eenheidsregering, gevormd door ex-afgevaardigden van de partij van Aung San Suu Kyi, nog een oproep tot een 'verdedigingsoorlog.'