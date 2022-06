Minstens 15 doden en 170 gewonden bij containerbrand in Bangladesh

Minstens vijftien personen zijn om het leven gekomen bij een brand in een containeropslagplaats in Sitakunda in het zuidoosten van Bangladesh. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld aan het Franse persagentschap AFP. Nog eens 170 anderen raakten gewond.

Lokale media spreken op hun beurt over ongeveer 300 gewonden.

De brand brak kort voor mindernacht uit in het B.M. Container Depot, op zo’n 40 kilometer van Chittagong, de belangrijkste haven van het land.

Toen verschillende brandweereenheden ter plaatse kwamen om het vuur te bestrijden, vond een enorme explosie plaats.

Het vuur is ondertussen grotendeels onder controle, maar er zijn nog enkele brandhaarden.

Het depot bevatte kledingstukken met een waarde van miljoenen dollars. Verschillende van de containers op de site bevatten daarnaast chemische producten, waaronder waterstofperoxide.

De reden van de brand is nog onduidelijk.