In een Walmart-winkel in El Paso, Texas, is zaterdagmiddag een schietpartij geweest. Daarbij zouden minstens 15 mensen zijn omgekomen. De politie laat weten dat de schietpartij is afgelopen en dat één persoon in opgepakt.

De balans is nog niet definitief, maar er is sprake van waarschijnlijk 'tussen de 15 en 20 doden', verklaarde de procureur van Texas, Ken Paxton aan de zender CBS. De lokale televisiezender KTSM9 spreekt dan weer over 18 doden en 'verschillende gewonden'.

Er zou over en weer geschoten zijn tussen de politie en een onbekend aantal schutters. De politie zei zaterdag dat één verdachte is opgepakt, waar eerder nog werd gesproken over drie aanhoudingen.

Volgens CNN is de verdachte een 21-jarige man uit de stad Allen, dat eveneens in Texas ligt, maar op zo'n duizend kilometer afstand van El Paso. Op basis van politiebronnen schrijft de nieuwszender dat op internet een bericht van de verdachte is gevonden, waar mogelijk een motief uit zal blijken.

Toen de schietpartij uitbrak rond 10 uur lokale tijd, waren er tussen de 1.000 en 3.000 klanten en 100 medewerkers aanwezig in de winkel. Volgens de ngo Gun Violence Archive is de schietpartij in El Paso al de 249e massaschietpartij van het jaar in de VS. Een incident wordt meegerekend als daarbij vier personen of meer gewond raken, exclusief de schutter zelf.

De Amerikaanse president Donald Trump werd ingelicht over het incident. 'Verschrikkelijke schietpartij in El Paso. De berichten zijn niet goed, er is sprake van veel doden', liet het Witte Huis op Twitter weten. Trump zegt dat hij al contact had met de gouverneur van Texas, Gregg Abbott, 'om hem steun te betuigen van de federale regering'.