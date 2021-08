De Belgische ambassade in Islamabad heeft tot nog toe al van 125 mensen - Belgen en anderen die onder Belgische bescherming vallen - het bericht gekregen dat ze zich nog in Afghanistan bevinden en het land willen verlaten. Dat werd maandag vernomen uit diplomatieke bron.

België installeerde op 20 augustus een luchtbrug tussen de Pakistaanse hoofdstad Islamabad en de internationale luchthaven van Kaboel, met de bedoeling om landgenoten en andere rechthebbenden te evacueren uit de Afghaanse hoofdstad. Zeker 1.400 mensen konden Afghanistan op die manier verlaten, maar vorige week woensdag werd de missie stopgezet door een imminente terreurdreiging. De radicaalislamitische taliban hebben het land sinds half augustus nagenoeg volledig onder controle.

Intussen is duidelijk geworden dat niet iedereen op de Belgische evacuatielijst op tijd op de luchthaven is geraakt. Vorige week vrijdag was sprake van 55 mensen die al contact hadden opgenomen met de Belgische ambassade in Islamabad, maandag spreken goede bronnen van 125 mensen. Het gaat daarbij om Belgen en anderen die onder de Belgische bescherming vallen. Dat aantal zal vermoedelijk nog evolueren.

Defensie

Belgen worden voorlopig opgeroepen om niet meer naar de luchthaven van Kaboel te komen vanwege de veiligheidssituatie. Veel vluchten zijn er op dit moment ook niet meer: naast België zijn ook de meeste partnerlanden intussen vertrokken uit de Afghaanse hoofdstad. De Amerikanen kregen van de taliban tot dinsdag de tijd om evacuaties uit te voeren, maar ook zij moeten de luchthaven dan verlaten. Ons land bekijkt samen met de internationale partners 'alle mogelijke oplossingen', valt te horen in diplomatieke kringen.

In elk geval is er nog een detachement van Defensie aanwezig in Islamabad, zegt een militaire bron. Om hoeveel militairen het precies gaat, is niet duidelijk. Eerder viel te horen dat Defensie zeker nog tot 31 augustus in Islamabad aanwezig zou blijven. Dat verblijf kan nog verlengd worden, maar die politieke beslissing is nog niet genomen, valt te horen.

