Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft maandag geweigerd om de belastingaangiftes van president Donald Trump over te maken. Het ministerie zegt 'niet gerechtigd' te zijn. Dat meldt financiënminister Steven Mnuchin in een brief.

Een commissie van het Huis van Afgevaardigden, dat onder controle staat van de Democraten, vroeg toegang tot de aangiftes van de miljardair-president. Voor Mnuchin heeft het verzoek 'geen legitiem doel' en werpt het 'ernstige grondwettelijke problemen op (...) die gevolgen zouden kunnen hebben voor alle belastingplichtigen.'

Minister Mnuchin schrijft in een brief aan Richard Neal, de voorzitter van het Committee on Ways and Means, dat bevoegd is voor fiscaliteitszaken, dat hij advies vroeg van het ministerie van Justitie. Dat benadrukte dat het verzoek niet werd ingediend vanuit wetgevend oogpunt en dat het ministerie van Financiën 'dus niet gerechtigd was om de gevraagde aangiftes te verspreiden en die informatie te geven.'

Trump is de eerste Amerikaanse president sinds Richard Nixon die weigert klaarheid te verschaffen over zijn fiscale situatie. De Democraten, die recent een meerderheid behaalden in het Huis van Afgevaardigden, menen dat ze de autoriteit hebben om de documenten op te eisen. Ze willen bestuderen in hoeverre de Amerikaanse fiscus de financiën controleert van een president, om de wet aan te passen indien nodig.

Maar Mnuchin meent dat ze heel andere bedoelingen hebben. In een vorige brief op 23 april citeerde hij 'talrijke' publieke verklaringen van Democraten. Het echte doel, volgens hem, is de 'belastingaangiftes van de president te publiceren.'