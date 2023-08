Minister van Justitie benoemt “speciaal aanklager” in onderzoek naar zoon Biden

De Amerikaanse minister van Justitie, Merrick Garland, heeft David Weiss aangeduid als “speciaal raadsman” of “speciaal aanklager” in het onderzoek naar Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president. Die wordt beschuldigd van belastingmisdrijven en het overtreden van de wapenwet.

Het onderzoek wordt gevoerd door David Weiss en die zou zelf aan de minister van Justitie gevraagd hebben om hem te benoemen als speciaal aanklager, zei Garland vrijdag op een persconferentie. “Als speciaal raadsman kan hij zijn onderzoek voortzetten, de stappen nemen die hij wil”, klonk het.

In de VS werden in het verleden al “speciale aanklagers” benoemd bij onderzoeken tegen een zittend president, zoals bij Watergate en in het onderzoek tegen Donald Trump. Deze titel geeft de procureurs meer bevoegdheden, bericht de Amerikaanse zender CNN.



Hunter Biden is enkele wekene geleden voor de rechtbank verschenen in de staat Delaware, waar hij beschuldigd werd van fiscale fraude en het overtreden van de wapenwet. Volgens het openbaar ministerie bedroeg zijn belastbaar inkomen in 2017 en 2018 meer dan 1,5 miljoen dollar (1,37 miljoen euro). De daarop verschuldigde belastingen van meer dan 100.000 dollar zou hij beide jaren niet hebben betaald. In 2018 werd hij bovendien aangeklaagd voor onwettig wapenbezit. Hij zou tegen de verkoper zijn drugsverslaving hebben verzwegen. Biden pleitte onschuldig maar de onderhandelingen zitten in een impasse, klonk het vrijdag.



Politiek ligt de zaak erg gevoelig. Hunter is al jaren het doelwit van zijn vaders tegenstanders. Joe Biden wil zich opnieuw kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen van 2024.