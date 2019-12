Oud-president Evo Morales maakte gemene zaak met buitenlandse drugsbaronnen, zegt minister van Binnenlandse Zaken Arturo Murillo. Hij heeft een klacht ingediend bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

'Wat ik u nu ga vertellen, is een primeur', zegt minister van Binnenlandse Zaken Arturo Murillo. 'Evo Morales heeft tijdens zijn presidentschap een eigen vliegtuighangar laten bouwen. Voor hem gebruikten alle Boliviaanse presidenten commerciële vluchten of militaire vliegtuigen. In die hangar hebben we een bunker van 500 vierkante meter teruggevonden. Via de hangar neem je een lift en ineens sta je in een uiterst luxueuze ruimte, met een grote vergaderzaal, hotelkamers, sauna's, ... De bunker lijkt nog rijkelijker aangekleed dan de paleizen van oliesjeiks uit Saudi-Arabië en Qatar. Kunt u zich dat voorstellen in een arm land als Bolivia?'

...