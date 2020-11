De Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid Chad Wolf heeft dinsdag de kiezers opgeroepen geduldig te wachten op de verkiezingsresultaten, in het licht van een telling die langer zou kunnen duren dan normaal en temidden van speculatie over een aankondiging van een vroege overwinning door president Donald Trump.

'Kiezers zullen geduld moeten hebben in afwachting van de verkiezingsresultaten van dit jaar', zei Chad Wolf op een persconferentie. 'Het is belangrijk om te erkennen dat dit proces enige tijd kan duren.' Donald Trump leek dinsdag de bezorgdheid weg te willen wegnemen dat hij de overwinning zou kunnen claimen voordat de officiële resultaten in de Verenigde Staten worden aangekondigd.

Gevraagd door tv-zender Fox News wanneer hij zichzelf tot winnaar zou verklaren, antwoordde hij: 'Alleen als we een overwinning hebben. Er is geen reden om zonder aanleiding hoog van de toren te blazen.' Meerdere Amerikaanse staten hebben al aangegeven dat het tellen van de enorme hoeveelheid stembrieven via de post die dit jaar is ontvangen, een of meer dagen langer kan duren dan normaal. Amerikanen hebben dit jaar ook veel meer gebruik gemaakt van post of vervroegd stemmen om de risico's van de COVID-19-pandemie te vermijden.

Volgens een telling van de Universiteit van Florida hebben nu al meer dan 100 miljoen van hen vóór de verkiezingsdag van dinsdag gestemd.

Chad Wolf verzekerde ook dat het Amerikaanse kiesstelsel 'resistent' is ondanks de pogingen tot cyberaanvallen uitgevoerd door verschillende landen, zoals Iran en Rusland. 'We hebben geen enkele aanwijzing dat een buitenlandse actor erin geslaagd is om de verkiezingen te beïnvloeden', zei hij. 'Maar we blijven op onze hoede'. Van zijn kant verzekerde Chris Krebs, hoofd cyberbeveiliging van de verkiezingen, dat de resultaten van de peiling, die pas dinsdagavond bekend zal worden, betrouwbaar zullen zijn.

Maar Krebs waarschuwde ook dat sommigen alsnog zouden kunnen proberen om het verloop van de stemming te verstoren of computeraanvallen uit te voeren op de elektronische stemmachines, de databases of de systemen voor de verzending van de resultaten. 'Er kunnen andere evenementen, andere activiteiten of andere pogingen zijn om zich in de verkiezingen te mengen en het vertrouwen in de verkiezingen te ondermijnen', zei Krebs. 'Ik roep daarom alle Amerikanen op om geduldig te zijn en alle sensationele en onbevestigde claims met scepsis tegemoet te zien.'

'Kiezers zullen geduld moeten hebben in afwachting van de verkiezingsresultaten van dit jaar', zei Chad Wolf op een persconferentie. 'Het is belangrijk om te erkennen dat dit proces enige tijd kan duren.' Donald Trump leek dinsdag de bezorgdheid weg te willen wegnemen dat hij de overwinning zou kunnen claimen voordat de officiële resultaten in de Verenigde Staten worden aangekondigd. Gevraagd door tv-zender Fox News wanneer hij zichzelf tot winnaar zou verklaren, antwoordde hij: 'Alleen als we een overwinning hebben. Er is geen reden om zonder aanleiding hoog van de toren te blazen.' Meerdere Amerikaanse staten hebben al aangegeven dat het tellen van de enorme hoeveelheid stembrieven via de post die dit jaar is ontvangen, een of meer dagen langer kan duren dan normaal. Amerikanen hebben dit jaar ook veel meer gebruik gemaakt van post of vervroegd stemmen om de risico's van de COVID-19-pandemie te vermijden. Volgens een telling van de Universiteit van Florida hebben nu al meer dan 100 miljoen van hen vóór de verkiezingsdag van dinsdag gestemd. Chad Wolf verzekerde ook dat het Amerikaanse kiesstelsel 'resistent' is ondanks de pogingen tot cyberaanvallen uitgevoerd door verschillende landen, zoals Iran en Rusland. 'We hebben geen enkele aanwijzing dat een buitenlandse actor erin geslaagd is om de verkiezingen te beïnvloeden', zei hij. 'Maar we blijven op onze hoede'. Van zijn kant verzekerde Chris Krebs, hoofd cyberbeveiliging van de verkiezingen, dat de resultaten van de peiling, die pas dinsdagavond bekend zal worden, betrouwbaar zullen zijn. Maar Krebs waarschuwde ook dat sommigen alsnog zouden kunnen proberen om het verloop van de stemming te verstoren of computeraanvallen uit te voeren op de elektronische stemmachines, de databases of de systemen voor de verzending van de resultaten. 'Er kunnen andere evenementen, andere activiteiten of andere pogingen zijn om zich in de verkiezingen te mengen en het vertrouwen in de verkiezingen te ondermijnen', zei Krebs. 'Ik roep daarom alle Amerikanen op om geduldig te zijn en alle sensationele en onbevestigde claims met scepsis tegemoet te zien.'