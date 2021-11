Het internationale fiscale akkoord over een wereldwijde, grootschalige hervorming van de belastingen voor multinationals, dat eind vorige maand gesloten werd binnen de OESO en de G20, zal België 1 miljard euro per jaar opleveren.

Dat zegt de nieuwe secretaris-generaal van de OESO, Mathias Cormann, zaterdag in een interview met de Franstalige zakenkrant L'Echo. Cormann is afkomstig uit Eupen, en was voor hij OESO-topman werd minister van Financiën in Australië.

De geplande hervorming garandeert de invoering van een minimumbelasting van 15 procent voor multinationals, en dat vanaf 2023. Bedoeling is zo een einde te maken aan belastingontwijking, aangezien het voor multinationals nu nog gemakkelijk is om minder belastingen te betalen door hun hoofdkantoren in fiscaal gunstige landen te vestigen. Intussen zijn al 137 landen akkoord gegaan met het principe. De hervorming moet elk jaar 275 miljard dollar opbrengen. Voor België raamt Cormann de opbrengst dus op 1 miljard euro per jaar. Dat bedrag ligt nog niet definitief vast, omdat op dit moment de omvang van de inkomensherverdeling door multinationals moeilijk te schatten is.

