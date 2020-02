Aanklagers in de VS willen dat voormalig Trump-adviseur Roger Stone zeven tot negen jaar celstraf krijgt. De federale rechter bepaalt op 20 februari de strafmaat voor de voormalige politieke adviseur en campagnemedewerker van president Donald Trump.

Stone werd in november schuldig bevonden op zeven punten, onder meer voor liegen tegen het Congres en belemmering van de rechtsgang in het kader van de verkiezingscampagne van 2016. Volgens de aanklagers moet hij conform de richtlijnen een straf tussen 7 jaar en 3 maanden en maximaal 9 jaar krijgen. Zij hebben de rechter gevraagd Stone 'volgens die richtlijnen' te veroordelen.

De aanklachten tegen Stone hadden te maken met de hackaanvallen op e-mailadressen van de Democraten tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen in 2016. Stone is een van de medewerkers van president Trump die door speciaal onderzoeker Robert Mueller is aangeklaagd. Trumps campagneleider Paul Manafort kreeg in maart vorig jaar een celstraf van 7,5 jaar voor onder meer bank- en belastingfraude.

