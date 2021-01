Minder migranten aangekomen op Griekse eilanden in 2020

Het aantal mensen dat vanuit Turkije naar de Griekse eilanden in de Oost-Egeïsche Zee zijn gevlucht, is in 2020 aanzienlijk gedaald. Terwijl ongeveer 59.700 mensen arriveerden op Lesbos, Samos, Chios, Kos en Leros in 2019 daalde het aantal nieuwkomers tot bijna 9.700 in 2020.

© Belga Image