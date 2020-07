Vele miljoenen Amerikanen verliezen ondanks de coronapandemie de verhoogde werkloosheidsvergoeding die ze eerder tijdens de ongeziene crisis toegekend kregen. De Republikeinen van president Donald Trump en de Democraten geraakten het vrijdag niet eens over een verlenging van de maatregel.

De Democraten wilden de uitkering, die nu 600 dollar per week bedraagt, behouden. Volgens schattingen zijn momenteel 20 miljoen mensen afhankelijk van de uitkering.

De maatregel was eind maart ingevoerd als onderdeel van een heel coronapakket. Vrijdag om middernacht loopt hij af. De Republikeinen willen het bedrag terugschroeven, want ze vrezen dat de uitkering de terugkeer naar de arbeidsmarkt hindert, omdat vele werklozen nu een hoger inkomen hebben dan wanneer ze aan de slag zouden zijn. Ze hadden een uitkering van 200 dollar per week in gedachten.

Democraten argumenteren dan weer dat een terugkeer naar de arbeid geen optie is zolang er geen banen beschikbaar zijn of zolang de pandemie geen veilige terugkeer mogelijk maakt.

Onbetaalde huur

Beide partijen en het Witte Huis schuiven de schuld van de niet-verlenging in elkaars schoenen. De Democraten hadden in het Huis van Afgevaardigden, waar ze in de meerderheid zijn, al in mei een bijkomend conjunctuurpakket van 3.000 miljard dollar goedgekeurd. De Senaat, gecontroleerd door de Republikeinen, heeft pas enkele weken geleden de materie aangesneden. In de Senaat ligt een pakket van ongeveer 1.000 miljard dollar op de tafel. De onderhandelingen over een compromisvoorstel leverden nog niets op. Door de coronacrisis was de werkloosheidsgraad in juni met 11,1 procent heel hoog. Voor de pandemie ging het in maart om zowat 3,5 procent werkloosheid.

Er dreigt nog een andere crisis: vele Amerikanen kunnen hun huishuur in deze crisistijd niet betalen, en dreigen uit hun huis gezet te worden. Tot dusver was er een moratorium op uitzettingen, en dat zou worden verlengd, maar misschien alleen voor gesubsidieerde woningen.

