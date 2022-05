Miljoenen tonnen graan die nodig zijn voor wereldwijde voedselhulp, zitten geblokkeerd door de Russische inval in Oekraïne. 'Momenteel zit bijna 4,5 miljoen ton graan vast in Oekraïense havens en op schepen.' Dat zegt de directeur van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties in Duitsland, Martin Frick. Er zijn problemen bij de uitvoer van het voedsel, onder meer omdat havens en zeeroutes geblokkeerd zijn.

Tot het begin van de oorlog was Oekraïne een van de belangrijkste producenten van tarwe en een grote producent van maïs. Volgens cijfers van de VN werden in 2020 in het land zowat 30 miljoen ton maïs en bijna 25 miljoen ton tarwe geoogst. Veel landen, bijvoorbeeld in Noord-Afrika, zijn afhankelijk van goedkope tarwe uit Oekraïne. Het graan is ook van cruciaal belang voor de wereldwijde voedselhulp. 'Het voedsel van Oekraïne is dringend nodig in de wereld', zegt Frick.

Het Wereldvoedselprogramma heeft sinds het begin van de oorlog voedselhulp verstrekt aan ongeveer 2,5 miljoen Oekraïners, de meesten van hen in Oekraïne zelf en een paar honderdduizend in Moldavië. 'Het voedsel moet de mensen in Oekraïne bereiken die niet weg kunnen, maar het moet ook de regio uitgeraken om een wereldwijde voedselcrisis te verlichten', aldus Frick. 'Honger mag geen wapen zijn.'

Tot het begin van de oorlog was Oekraïne een van de belangrijkste producenten van tarwe en een grote producent van maïs. Volgens cijfers van de VN werden in 2020 in het land zowat 30 miljoen ton maïs en bijna 25 miljoen ton tarwe geoogst. Veel landen, bijvoorbeeld in Noord-Afrika, zijn afhankelijk van goedkope tarwe uit Oekraïne. Het graan is ook van cruciaal belang voor de wereldwijde voedselhulp. 'Het voedsel van Oekraïne is dringend nodig in de wereld', zegt Frick.Het Wereldvoedselprogramma heeft sinds het begin van de oorlog voedselhulp verstrekt aan ongeveer 2,5 miljoen Oekraïners, de meesten van hen in Oekraïne zelf en een paar honderdduizend in Moldavië. 'Het voedsel moet de mensen in Oekraïne bereiken die niet weg kunnen, maar het moet ook de regio uitgeraken om een wereldwijde voedselcrisis te verlichten', aldus Frick. 'Honger mag geen wapen zijn.'