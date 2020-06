Elk jaar wordt midzomer feestelijk ingeluid door druïden, Keltische geestelijken. Dit jaar werd de ceremonie online uitgezonden wegens de coronapandemie.

Miljoenen mensen hebben de zomerzonnewende in de nacht van zaterdag op zondag, uitgezonden vanop Stonehenge, online gevolgd. Stonehenge is een werelderfgoedsite in het Verenigd Koninkrijk, beroemd voor zijn 4.500 jaar oude steencirkel.

Op de langste dag van het jaar ging de zon dit jaar onder om 21.44 uur GMT (23.44 uur Belgische tijd), na meer dan 16 uur daglicht. De zon kwam opnieuw op om 03.52 uur GMT (5.52 uur Belgische tijd) en luidde zo de astronomische start van de zomer in. 'Meer dan 3,6 miljoen mensen zijn erin geslaagd om de zonsondergang en zonsopgang met ons te bekijken vanaf Stonehenge', tweette English Heritage, een organisatie die architecturaal en historisch belangrijke plaatsen in Engeland beheert, en dus ook Stonehenge.

