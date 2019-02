Miljoenen Cubanen spreken zich uit over nieuwe grondwet

Het parlement in Cuba zette eind december 2018 met een grote meerderheid het licht op groen voor de nieuwe grondwet, die de huidige grondwet van 1976 moet vervangen. De Cubaanse grondwet werd ook al in 1992 en 2002 herzien.

`

De hervorming van de grondwet van het eiland in de Caraïben heeft verschillende maanden aangesleept, de teksten werden herhaaldelijk gewijzigd. Onder meer een passage die het homohuwelijk mogelijk maakte, zorgde voor controverse. De passage werd uiteindelijk geschrapt.

Ook privébezit is toegestaan en het bestaan van de vrije markt wordt erkend. In de nieuwe grondwet worden ook buitenlandse investeringen op Cuba als 'noodzakelijk' bestempeld.

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe grondwet gaat over het communisme. Cuba zal uiteindelijk wel het streven naar een communistische maatschappij, in tegenstelling tot een eerste ontwerp, opnemen in de grondwet. Dat de formulering uit de ontwerptekst van de grondwet was geschrapt, stootte op publiek verzet.