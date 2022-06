Miljoenen Britten vieren koningin Elizabeth met ‘The Big Jubilee Lunch’

In het Verenigd Koninkrijk hebben zondag miljoenen mensen deelgenomen aan picknicks en lunches om het 70-jarige jubileum van de Britse koningin Elizabeth te vieren. Het is de vierde en laatste dag van grootschalige festiviteiten voor de 96-jarige vorstin.

Zondag valt het doek over de grote jubileumviering. De slotdag werd rond de middag op gang getrapt met ‘The Big Jubilee Lunch’. In heel het land komen mensen samen met vrienden, buren en familieleden om gezamenlijk te lunchen of te picknicken.

Er vinden naar schatting 16.000 van die jubileumlunches plaats in het Verenigd Koninkrijk, waar alles samen miljoenen mensen aan deelnemen. Kroonprins Charles en zijn vrouw Camilla wonen een lunch bij in het cricketstadion The Oval in Londen, waar een gigantische taartenbuffet staat opgesteld.

In de buurt van Windsor Castle hebben zich ondanks het regenachtige week drieduizend mensen verzameld rond de 488 tafels die opgesteld staan op de Long Walk, de weg die naar de residentie van de koningin leidt.

De 96-jarige queen is grotendeels afwezig gebleven tijdens de festiviteiten. Het is niet duidelijk of ze zondagnamiddag nog haar opwachting zal maken tijdens de grote slotparade, die eindigt voor Buckingham Palace.

(GETTY)

(GETTY)

(GETTY)