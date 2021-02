Militieleider VS 'wachtte op aanwijzingen' van Trump om Capitool te bestormen

Een van de leiders van een extreemrechtse militie die betrokken was bij de bestorming van het Capitool was in de dagen daarvoor "in afwachting van aanwijzingen van president Trump". Dat heeft Jessica Watson van de militie Oath Keepers volgens openbaar aanklagers gezegd tegen de rechtbank, meldt donderdag een verslaggever van nieuwszender CNN.

© Belga Image