Militaire pantserwagens zijn dinsdag ingereden op demonstranten in de Venezolaanse hoofdstad Caracas die zelf de pansterwagens hadden aangevallen, zo blijkt uit beelden die het Britse SkyNews en het Amerikaanse NBC News via Twitter hebben verspreid.

Een video via NBC News lijkt niet voor gevoelige kijkers bestemd. Of er bij het geweld mensen gewond of gedood zijn, is onduidelijk. Nabij de luchtmachtbasis La Carlota gooiden demonstranten met stenen naar leden van de Nationale Garde op motorfietsen. De veiligheidstroepen vuurden traangas op de menigte af.

Bekijk de beelden van de protesten hieronder. Opgelet: deze beelden kunnen voor sommigen als schokkend ervaren worden.

DIRECTO https://t.co/7G0o6abAaL Un vehículo militar ha embestido y arrollado a un grupo de civiles en la plaza Altamira en Caracas, donde se concentran decenas de opositores, lo que ha avivado la protesta pic.twitter.com/4q4S3cBx9I — EL PAÍS (@el_pais) April 30, 2019

'Staatsgreep afgewend'

De 'insignificante couppoging' van de zelfverklaarde interim-president Juan Guaido dinsdag onder controle. Dat zei de Venezolaanse minister van Defensie Vladimir Padrino op televisie. Het leger kwam met een 'onmiddellijk antwoord'. Volgens Padrino werd zowat 80 procent van de deelnemende militairen 'bedrogen' en trokken ze zich als snel terug na bevelen van hun oversten. De defensieminister zei ook dat hij de oppositie verantwoordelijk houdt voor 'elke geweldpleging, elk overlijden of een bloedbad'.

Ondertussen benadrukte de gezant van Guaido in Washington dat wat zich afspeelt in Venezuela geen militaire coup is. 'Ik wil duidelijk zijn ten opzichte van de internationale gemeenschap. Dit is geen militaire coup. Dit is een grondwettelijk proces gevoerd door het Venezolaanse volk onder leiding van een burger, de interim-president van Venezuela Juan Guaido', aldus Carlos Vecchio.

'Hij heeft de militairen opgeroepen om het Venezolaanse volk te steunen op de straten en om onze democratie in ons land te herstellen.' Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept beide partijen in Venezuela alvast op tot onderhandelingen en waarschuwt voor een bloedbad. Het verwijt de oppositie ervan de gewelddadige confrontatie 'nog maar eens' op te zoeken. Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, roept alle partijen op om geweld te vermijden. Ze moeten 'onmiddellijk maatregelen nemen om de kalmte te doen terugkeren'.