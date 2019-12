Een verantwoordelijke voor de Amerikaanse begroting heeft anderhalf uur na het controversiële telefoontje tussen president Donald Trump en zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski gevraagd om 'te wachten' met het overmaken van financiële hulp aan het Oekraïense leger.

Dat blijkt uit een e-mail die zondag is gepubliceerd. De e-mail maakt deel uit van een reeks berichten die door het Center for Public Integrity, een groep van onderzoeksjournalisten, openbaar werd gemaakt.

Donald Trump is sinds enkele dagen de derde president in de Amerikaanse geschiedenis die het voorwerp werd van een afzettingsprocedure. De impeachmentprocedure tegen hem startte in september nadat hij tijdens het bewuste telefoongesprek met Zelenski had gevraagd een onderzoek te voeren naar gewezen Democratisch vicepresident Joe Biden en zijn zoon, Hunter. Trump wordt ervan beschuldigd de Amerikaanse hulp aan Oekraïne, die in het telefoongesprek niet werd vermeld, aan dat verzoek te hebben gekoppeld.

We received a second round of documents related to Trump’s decision to withhold military aid from Ukraine. For the second time, many of the substantive passages between officials were blacked out. https://t.co/rRa0rsBrWY — The Center for Public Integrity (@publicintegrity) December 21, 2019

De e-mail van een verantwoordelijke van het Bureau voor Management en Budget (OMB), Michael Duffey, werd op 25 juli 2019 om 11.04 uur verstuurd, 1 uur en 31 minuten nadat Trump en Zelenski hun conversatie hadden beëindigd. 'Wilt u, gelet op de instructies die ik heb ontvangen en rekening houdende met het voornemen van de regering om de hulp aan Oekraïne te onderzoeken (...), nog even wachten met het overmaken van de door het ministerie van Defensie beloofde nieuwe fondsen', schreef hij. 'Gezien het gevoelige karakter van dit verzoek zou ik het op prijs stellen om het aantal personen die op de hoogte moeten worden gebracht, strikt te beperken', luidde het voorts. Het ging om 400 miljoen dollar aan militaire hulp, die al door het parlement was goedgekeurd, maar die uiteindelijk pas in september, nadat een klokkenluider de zaak wereldkundig had gemaakt, zou worden vrijgegeven.

In een rapport van 2 december hadden de Republikeinse aanhangers van Trump in het Huis van Afgevaardigden zich al uitgesproken in het voordeel van Duffey. Ze wezen erop dat dergelijke verzoeken 'niet ongebruikelijk' zijn, aldus het Center for Public Integrity.

Schumer says "explosive" new emails obtained by us underscore need for White House witnesses in Senate impeachment trial https://t.co/Qu9pq4GNSq — The Center for Public Integrity (@publicintegrity) December 23, 2019

De Republikeinse senator Ron Johnson verklaarde zondag op de televisiezender ABC voorts dat de publicatie van de e-mail geen enkel nieuw element toevoegt aan het dossier tegen de president. De Democratische senator Chuck Schumer ziet daarentegen in de e-mail een 'explosieve' onthulling.'Indien er niets mis is met het inhouden van de fondsen, waarom wilde Michael Duffey dan dat niemand wist wat hij had gedaan', vroeg hij zich via Twitter af.

Zelf heeft Donald Trump altijd volgehouden dat hij niets verkeerd heeft gedaan. De president omschreef het telefoontje al meermaals als 'perfect'. Na de stemming van de twee impeachmentartikels in het Huis van Afgevaardigden foeterde een chagrijnige Trump dat hij het slachtoffer is van een 'heksenjacht' en een 'poging tot staatsgreep'.