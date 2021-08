Milieu-inspectie neemt nieuwe stalen bij 3M-fabriek na vermoeden bijkomende lozing

De milieu-inspectie heeft, op vraag van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), nieuwe waterstalen genomen in de omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Dat schrijven De Morgen, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad zaterdag. Aanleiding is het nieuws dat 3M naast PFOS ook FBSA in de Schelde zou lozen.

Naast PFOS zou 3M in Zwijndrecht ook FBSA in de Schelde lozen

Donderdag brachten VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws aan het licht dat de 3M-fabriek in Zwijndrecht illegaal FBSA in de Schelde zou lozen. Daarvoor heeft het bedrijf echter geen vergunning. Uit een antwoord van de dienst omgevingsinspectie aan VTM Nieuws blijkt dat de inspectie dat echter geen probleem vond. 'Het recentste vergunningenbesluit van 3M vermeldt de individuele stof FBSA niet expliciet. De huidige Vlaamse milieuwetgeving vereist deze expliciete nominatieve vermelding immers niet', klinkt het. De inspectie was dan ook niet van plan om in te grijpen, maar op aansturen van minister Demir werden donderdag dan toch nieuwe waterstalen afgenomen. 'Als blijkt dat 3M over de schreef ging, dan zal het ter verantwoording worden geroepen', aldus het kabinet-Demir. Midden volgende week zouden de resultaten van de stalen bekend moeten zijn.