De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gaat op 3 januari naar Oekraïne. Op dat moment zal in het Congres gedebatteerd worden over de afzetting van Trump, vanwege de affaire waarin uitgerekend Oekraïne centraal staat.

Pompeo zal er praten met de Oekraïense president Volodymyr Zelenski, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Pompeo is de hoogstgeplaatste Amerikaan die naar Oekraïne reist sinds het losbarsten van de Oekraïne-affaire. Het Huis van Afgevaardigden heeft de president van de VS, Donald Trump, op 18 december formeel in verdenking gesteld voor machtsmisbruik.

Hij wordt ervan verdacht vorige zomer zijn Oekraïense ambtgenoot gevraagd te hebben om een onderzoek te openen naar zijn Democratische tegenstander Joe Biden. Biden is favoriet om in november Trump uit te dagen in de race om de macht. Trump wordt ervan verdacht dat hij militaire hulp aan Kiev on hold zette om zijn zin te krijgen.

Maar enkel de Democratische oppositie, die in het lagerhuis een meerderheid heeft, stemde voor de 'impeachment' of afzetting van Trump. De Senaat, waar de Republikeinen een meerderheid hebben, zal hem waarschijnlijk vrijpleiten tijdens de impeachmentprocedure in vermoedelijk januari.f