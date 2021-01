De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft een telefoongesprek gehad met zijn opvolgster Kamala Harris. Dat melden Amerikaanse media. Het gesprek was het hoogste contact de tussen uittredende en intredende ploeg sinds de presidentsverkiezingen.

Wat er werd besproken, is niet bekendgemaakt.

Doorgaans belt de uittredende president zijn opvolger kort nadat de uitslag is bekendgemaakt. Dat is dan, nog altijd traditioneel, een kort gesprek om gelukwensen over te maken. Dat wordt gevolgd door een persoonlijk overleg waarbij staatsgeheimen worden gedeeld.

Niets van dat alles dit keer. Donald Trump sprak vijf dagen voor de machtswissel nog steeds niet met zijn opvolger Joe Biden en heeft nog steeds niet toegegeven dat hij de verkiezingen verloor.

Biden wordt woensdag de 46e president van de Verenigde Staten. Trump zal de eedaflegging niet bijwonen. Volgens Amerikaanse media zal Trump Washington woensdagochtend verlaten, enkele uren voor de ceremonie, en waarschijnlijk naar Florida trekken.

Pence zal de inauguratie wel bijwonen. De relatie tussen Trump en zijn ooit zo getrouwe vicepresident zijn verslechterd sinds Pence op 6 januari de verkiezingsoverwinning van Biden bevestigde voor het Amerikaanse Congres. Of het telefoongesprek met Kamala Harris een voorzichtige daad van rebellie is vanwege Pence is niet duidelijk.

