Mijnwerkers na negen dagen gered uit ingestorte mijn in Zuid-Korea

In Zuid-Korea zijn twee mijnwerkers na meer dan negen dagen gered uit een ingestorte mijn. De mijnwerkers van 62 en 59 jaar oud werden vrijdagnacht plaatselijke tijd in relatief goede gezondheid uit de zinkmijn in het district Bonghwa, in het oosten van het land, gehaald, meldden Zuid-Koreaanse media. De arbeiders werden overgebracht naar het ziekenhuis.

De mijnwerkers zaten naar verluidt 221 uur lang vast in een verticale schacht op een diepte van ongeveer 190 meter. Ze konden water drinken dat van de muren liep. De reddingsdiensten boorden een gat om de mannen uit hun benarde positie te bevrijden. Het was na de instorting van de mijn op 26 oktober lange tijd onduidelijk of de twee mannen nog in leven waren.