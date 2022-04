Reddingswerkers hebben het lichaam geborgen van een van de mijnwerkers die vermist raakten na een beving, die gepaard ging met een groot lek van methaangas, in een kolenmijn in het zuiden van Polen. Reddingswerkers zoeken verder naar negen andere kompels in de mijn van Zofiowka.

Reddingswerkers brachten de mijnwerker naar de uitvalsbasis van de reddingswerkers, maar daar stelde een arts het overlijden vast. Het gaat om de eerste van vier mijnwerkers die zaterdag door de reddingswerkers gelokaliseerd werden. Eerder zei mijnexploitant JSW dat de vier gelokaliseerd waren, maar dat er geen contact gelegd konden werden. Het bedrijf meldt nog dat de reddingswerkers de ventilatie in de mijngangen aan het herstellen zijn om zo de drie andere gelokaliseerde mijnwerkers naar boven te halen en de zes resterende vermisten te lokaliseren.

Tweede ongeluk in een week

Volgens JSW werd de mijn in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03.40 uur opgeschrikt door een beving op een diepte van 900 meter, die gepaard ging met een groot lek van methaangas. Slechts 42 van de 52 mijnwerkers konden ongedeerd naar de oppervlakte terugkeren.

Het gaat om het tweede mijnongeluk in een week tijd in Polen. Woensdag waren vijf mijn- en reddingswerkers omgekomen en raakten zeven anderen vermist bij een ongeval in een mijn van dezelfde exploitant.

