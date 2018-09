Migratiecrisis: hoe maken we komaf met politici die veel beloven maar weinig realiseren?

Op de Europese top in Salzburg is het andermaal bevestigd: veel politici spinnen graag electoraal garen bij de vluchtelingenproblematiek, maar geven niet thuis als er naar oplossingen gezocht wordt. Toch ligt er een voorstel op tafel dat Europa de vluchtelingenstroom via de Middellandse Zee minstens kan helpen beheersen: de oprichting van een grenswacht die op termijn 10.000 man zou kunnen tellen.

...