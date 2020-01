Een karavaan van ongeveer 1.500 Centraal-Amerikaanse migranten heeft zaterdag geprobeerd om Mexico binnen te raken vanuit Guatemala. Ze werden door de Mexicaanse grenswacht tegengehouden.

De migranten, die vooral uit Honduras en El Salvador komen en de Verenigde Staten willen bereiken, werden door soldaten tegengehouden aan de Rodolfo Robles-brug over de Suchiate. Die rivier vormt daar de grens tussen Ciudad Hidalgo in de Mexicaanse staat Chiapas en Ciudad Tecún Umán in het Guatemalteekse departement San Marcos.

Ze werden er toegesproken door een agent van het Mexicaanse migratieagentschap. 'Jullie komen Mexico illegaal binnen. Jullie moeten een Mexicaans visum hebben of een immigratiedocument', zei die onder meer via een megafoon. 'Stel jezelf niet bloot aan mensensmokkelaars. Jullie leven is in gevaar. Laat jullie niet voor de gek houden, het is niet zeker dat jullie in de Verenigde Staten asiel zullen krijgen.'

De groep migranten maakt deel uit van een grotere karavaan van zowat 3.500 mensen die dinsdagavond vanuit San Pedro Sula in Honduras was vertrokken, zo meldde het Guatemalteekse instituut voor migratie. Woensdag waren ze de grens met Guatemala overgestoken.

