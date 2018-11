Migrantenkaravaan kijkt aan tegen protesten in Tijuana

De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde al dat ze niet welkom zijn in de VS en nu kijken deze mensen ook in Tijuana aan tegen protesten.

In de Mexicaanse grensstad zijn naar schatting zo'n 2.400 mensen gestrand. Ze wachten op de mogelijkheid om asiel aan te vragen in de VS. De groep die voornamelijk afkomstig is uit Honduras en El Salvador, werd ondergebracht in het sportstadion 'Benito Juarez'.

Voor vandaag/zondag is een betoging aangekondigd tegen hun komst. Het is niet duidelijk hoeveel steun die geniet: er werd tot de manifestatie opgeroepen via Facebook. En ook de gouverneur van de deelstaat Baja California heet hen niet echt welkom. 'We moeten vooral de openbare veiligheid garanderen, de burgers zijn bezorgd', aldus Francisco Vega. Hij waarschuwde de migranten dat er geen tolerantie bestaat voor diegenen die de wetten en regels van het land niet naleven. 'Wie die schendt, zal aan de migratie-autoriteiten worden overgeleverd en onmiddellijk worden gedeporteerd', klonk het.

De burgemeester van Tijanua, Juan Manuel Gastelum, beschuldigde de migranten ervan 'met een agressief plan te komen, waarbij ze veiligheidsdiensten uitdagen (...) Ik ga niet zeggen dat alle migranten zo zijn, maar sommigen zijn landlopers, blowers, ze vallen bewoners aan.'

Alles samen zouden zo'n 9.000 mensen vanuit Midden-Amerika onderweg zijn naar de VS. De meesten zijn op de vlucht voor armoede en het bendegeweld in eigen land. Trump posteerde al duizenden soldaten aan de grens en herhaalde zaterdag dat die daar zullen blijven 'zolang als nodig'.