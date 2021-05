Een honderdtal migranten hebben woensdagnacht tevergeefs geprobeerd de Spaanse enclave Melilla binnen te komen langs het hoge hek dat de grens met Marokko markeert. Dat maakten de Spaanse autoriteiten bekend.

'Omstreeks 1.15 uur 's ochtends werd een groep van ongeveer 100 Marokkanen opgemerkt die Melilla naderden', zei de prefectuur van Melilla in een verklaring. 'Dankzij het snelle optreden van de politie en de actieve medewerking van de Marokkaanse veiligheidsdiensten kon de groep gestopt worden.' Er zouden geen gewonden zijn en er waren geen minderjarigen of vrouwen bij de groep.

Eerder deze week slaagden meer dan 8.000 migranten erin Ceuta, de andere Spaanse enclave aan de Marokkaanse kust, al lopend tijdens het eb of al zwemmend te bereiken. Dinsdagavond hebben 40 mensen tevergeefs geprobeerd het hoge hek in Melilla, in een ander gebied, over te steken.

De relatie tussen Spanje en Marokko is onlangs verslechterd omdat de leider van de beweging Polisario, die strijdt voor de onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara, in Spanje wordt behandeld voor het coronavirus. Dat gebied was vroeger een Spaanse kolonie en wordt nu grotendeels bestuurd door Marokko. Marokko vindt het niet kunnen dat de man in een Spaans ziekenhuis herstelt.

