De Trump-regering maakte woensdag bekend een regel in te voeren die het mogelijk moet maken families migranten die illegaal de grens overstaken voor onbepaalde tijd vast te houden. Immigratie-activisten maken zich klaar de regel aan te vechten.

In de Verenigde Staten mogen jongeren die illegaal de grens oversteken maximaal twintig dagen worden vastgehouden door de immigratiedienst. Dat geldt ook voor volwassenen die de oversteek maken met hun kinderen onder de 18. Dit door de Republikeinen gehate catch and release-beleid komt voort uit de Flores-schikking uit 1997. In een zaak rondom een onbegeleide minderjarige die voor het Hooggerechtshof kwam, spraken de betrokken overheidsagentschappen met de aanklagers (immigratie-activisten) overeen kinderen en jongeren slechts voor een bepaalde tijd vast te houden en bepaalde standaarden qua sanitatie te hanteren. Over die standaarden is de laatste tijd veel te doen geweest, maar aan de 20 dagen wordt in principe vastgehouden.

Tot grote ergernis van Donald Trump en zijn regering. Al ruim een jaar oefent hij druk uit op het ministerie van justitie om de 20-dagen-regel uit de Flores-schikking ongedaan te maken. Deze week lijkt daar schot in te komen. Door het invoeren van een nieuwe regel die voorschrijft dat migranten voor onbepaalde tijd kunnen worden vastgezet, wordt die bepaling uit de Flores-schikking irrelevant. Het doel is duidelijk: migranten ontmoedigen naar de VS te komen.

'Vrijwel onmogelijk'

'Een van de dingen die zal gebeuren als ze zich realiseren dat de grenzen dicht gaan - de muur wordt gebouwd, we bouwen op dit moment een enorm aantal kilometers aan muur op verschillende locaties - het komt allemaal samen als een prachtige puzzel', zei Trump woensdag bij een persbijeenkomst in het Witte Huis. 'Het wordt vrijwel onmogelijk om ons land illegaal binnen te komen.'

'Het idee dat de Flores-schikking werkt als een soort pull factor, dat het migranten naar de VS aantrekt, bestaat zonder enig bewijs', zegt Wendy Young, voorzitter van kinderrechtenorganisatie KIND tegen de publieke radiozender NPR. 'De schikking bestaat al twee decennia. De toename van migranten die we de laatste tijd zien komt voornamelijk uit El Salvador, Guatemala en Honduras. Dat er mensen uit die landen komen is om een simpele reden: er is veel geweld in Centraal-Amerika. Dat drijft hen, kinderen en families, daar weg, omdat ze er niet veilig kunnen wonen.'

Rechterlijke toets

De regel wordt vrijdag gepubliceerd en zou dan na 60 dagen in moeten gaan. Maar de regel moet ook goedgekeurd worden door de rechter die de oorspronkelijke Flores-schikking overzag, om te toetsen of de nieuwe regel voldoet aan de bepalingen rondom goede behandeling die in de Flores-schikking werden vastgelegd. Het is dus nog maar de vraag of de nieuwe regelgeving wel daadwerkelijk ingevoerd zal worden. Nieuwe regelgeving moet namelijk in dezelfde geest als de Flores-schikking worden opgesteld. 'Je hoeft geen hersenchirurg te zijn om te snappen dat de regering van de Flores-schikking af wil precies omdat de Flores-schikking niet toestaat wat de regering wil doen: ouders en kinderen vastzetten', zegt Carlos Holguín, advocaat namens de aanklagers in de oorspronkelijke Flores-rechtszaak tegen de Washington Post.