Migranten blijven zich verzamelen aan Noord-Griekse grens voor 'mars naar het noorden'

Voor de derde opeenvolgende dag willen migranten en vluchtelingen vlak bij de Griekse havenstad Thessaloniki te voet naar het noorden trekken om er via Noord-Macedonië door te reizen naar Midden-Europa.

Naar verluidt hebben 2.000 migranten zich verzameld voor de zogenaamde 'mars naar het noorden', die van start zou gaan aan het vluchtelingenkamp in Diavata. De Griekse politie is al dagenlang massaal aanwezig om de migranten tegen te houden.

De 'mars naar het noorden' ontstond nadat dagenlang geruchten werden verspreid op het internet dat de grens tussen Griekenland en Noord-Macedonië open zou zijn voor migranten. De VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) waarschuwde eerder al dat de geruchten niet klopten, en ook het Griekse ministerie van Migratie verklaarde al dat de grens gesloten zou blijven. Het ministerie riep alle migranten op om terug te gaan naar hun onderkomens.

Tijdens het hoogtepunt van de migratiecrisis werd tussen Griekenland en Noord-Macedonië een grensafsluiting gebouwd. Die staat er nog steeds en wordt bewaakt. Daarmee is de zogeheten Balkanroute naar Midden-Europa zo goed als dicht. Die loopt van Griekenland over Noord-Macedonië, Servië en Hongarije naar Midden-Europa.

Donderdag probeerden toch een vijfhonderdtal migranten om door de politieblokkades te geraken. Vrijdag kwam het eveneens tot een confrontatie tussen honderden migranten en de oproerpolitie.

Ook in andere steden roeren migranten zich voor de 'mars naar het noorden. Vrijdag bezetten zowat 300 mensen het centraal station in Athene, waardoor het treinverkeer er urenlang stillag. In de nacht op zaterdag werd de bezetting beëindigd.

In september 2015 kwamen de EU-lidstaten overeen om het aantal vluchtelingen in Italië en Griekenland niet verder te laten oplopen en 160.000 vluchtelingen over heel de EU te verspreiden.