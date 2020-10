De Amerikaanse presidentskandidaten Joe Biden en Donald Trump nemen het woensdag een tweede keer tegen elkaar op in een debat. De regels worden wel aangepast: de microfoon van beide kandidaten zal tijdelijk afgezet worden als de andere kandidaat aan het woord is.

De nieuwe regel komt er na een enorm chaotisch debat tussen Trump en Biden in september, waarbij vooral Trump zijn tegenstander heel de tijd onderbrak. Na dat debat was er al sprake van een nood aan nieuwe regels voor het tweede debat dat gepland was op 15 oktober.

Door Trumps coronabesmetting werd dat debat echter afgelast, omdat Trump weigerde om een virtueel debat te houden. In de plaats daarvan waren er twee 'town halls' van de kandidaten, waarbij ze vragen beantwoorden van kiezers, die op hetzelfde moment op twee verschillende televisiezenders werden uitgezonden.

Om het tweede debat iets gezapiger te laten verlopen, heeft de debatcommissie nu dus beslist om de microfoon van de kandidaten te 'muten' als de andere aan het woord neemt aan het begin van de vijftien minuten durende segmenten, zodat ieder toch twee minuten de tijd kan nemen zijn punt te maken. Daarna staan beide microfoons weer aan.

De Trump-campagne heeft zich volgens de krant The Washington Post al verschillende keren verzet tegen het toekennen van meer macht aan de moderator zodat die het gesprek meer kan sturen.

Het tweede en laatste debat komt er twee weken voor de verkiezing van 3 november. Volgens de nationale peilingen heeft Biden een voorsprong op Trump.

