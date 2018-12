Michel in Marrakesh: 'Mijn land zal aan goede kant van geschiedenis staan'

De afgelopen weken ontstond in verschillende Europese landen verzet tegen het pact waarover de voorbije twee jaar onderhandeld werd. In België viel zoals bekend de regering over de discussie.

In Marrakesh komen maandag en dinsdag verschillende staats- en regeringsleiders samen om dat akkoord aan te nemen, maar de echte goedkeuring volgt op 19 december in New York.

Ruim 150 landen wonen de top in Marrakesh bij. Voor België is premier Charles Michel naar Marokko gereisd.

'Talrijke leugens'

'Dit moment is het geïnspireerde resultaat van inspanningen', zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres bij de opening van de top. 'We mogen niet bezwijken aan de schrik of aan foute verhalen over migratie'. Hij veroordeelde de 'talrijke leugens' die over dit akkoord verspreid worden. Guterres omschreef het pact als een 'stappenplan om leed en chaos te vermijden, maar ook om strategieën en samenwerking mogelijk te maken'.

'Ik kan enkel hopen dat zij (de critici van het pact, red.) de waarde ervan voor hun eigen samenleving zullen zien en zich zullen aansluiten bij ons gezamenlijk initiatief', zei Guterres nog.

Ook onder anderen premier Charles Michel (MR) heeft de top toegesproken. 'Mijn land zal aan de goede kant van de geschiedenis staan', verklaarde hij.

Hij legde uit waarom ons land het pact ondanks de politieke heisa toch steunt. Daarbij legde hij de nadruk op het belang van internationale samenwerking. 'Dit pact is een stap vooruit. Het biedt een kader voor bijkomende samenwerking op het vlak van migratie, met respect voor mensenrechten.'

De premier veroordeelde ook de desinformatie in het dossier. Het migratieakkoord bevat 23 afspraken om beter samen te werken op het vlak van migratie.