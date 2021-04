De Europese Unie wil haar partnerschap met Turkije versterken, maar dan moet het land wel de principes van de rechtsstaat en de fundamentele rechten respecteren. Dat is de boodschap die Europese Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan hebben overgemaakt.

'We willen samen op de ingeslagen weg verdergaan, maar dit is nog maar het begin van een proces', aldus Ursula Von der Leyen dinsdag tijdens het bezoek aan Ankara.

Economische samenwerking, het managen van de migratiestromen uit het oosten en het faciliteren van de toegang van Turken tot Europa. Het is de Europese Unie menens om de banden met Turkije opnieuw aan te halen, zeiden Michel en Von der Leyen na hun ontmoeting met Erdogan.

Maar om zo'n 'positieve agenda' mogelijk te maken, moet Turkije wel de rechtsstatelijke principes en de fundamentele rechten respecteren, maakten de twee Europese leiders Erdogan duidelijk.

'Dat zijn kernwaarden voor de Europese Unie. We hebben onze diepe bezorgdheid overgemaakt, zeker wat betreft de vrijheid van meningsuiting en het viseren van politieke partijen', zei Michel, met een vingerwijzing naar de aanpak van pro-Koerdische politici in Turkije.

Von der Leyen zei diep verontrust te zijn over de recente terugtrekking van Turkije uit de Conventie van Istanboel. 'Daarover hadden we een intense discussie, want het is geen goed signaal. De Conventie is het belangrijkste instrument in de strijd tegen geweld op vrouwen en kinderen.'

Fijn wees Von der Leyen erop dat Turkije zichzelf ertoe geëngageerd heeft de rechtsstaat en de fundamentele rechten na te leven, 'als stichtend lid van de Raad van Europa'.

