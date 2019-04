Michel bespreekt toekomst van Afrikaans-Europese relaties met president Kagame

Premier Charles Michel heeft maandag zijn officieel bezoek aan Rwanda afgesloten met een onderhoud met president Paul Kagame. Ze hadden het over de toekomstige relaties tussen Europa en Afrika.

De vergadering van ongeveer 45 minuten vond plaats in het KCC, een congrescentrum in Kigali. Na de ontmoeting gaf Michel weinig details over het gesprek. Michel liet aan de aanwezige journalisten wel weten dat de relaties tussen Kigali en België in tegenstelling tot vroeger 'stabiel' en 'voorspelbaar' zijn.

Zondag liepen de twee staatsleiders nog zij aan zij in een betoging in Kigali en bij een herdenkingsceremonie voor het begin van de genocide in 1994, waarbij volgens de VN 800.000 mensen omkwamen, terwijl de Rwandese autoriteiten spreken over een miljoen doden.