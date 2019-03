Michael Cohen vervolgt de Trump Organization

Michael Cohen klaagt dat een in juli 2017 afgesloten contract met de Trump Organization, de holding van het staatshoofd, de terugbetaling van zijn gerechtskosten ten bate van Trump voorzag. Maar vanaf mei 2018 hielden de terugbetalingen op. Cohen was toen beginnen meewerken met het parket. Cohen zegt dat het om minstens 1,9 miljoen dollar gaat. Door de contractbreuk heeft de advocaat naar eigen zeggen nog meer schade geleden die de Trump Organisation hem ook moet vergoeden. Zelf is de raadsman in december tot drie jaar cel veroordeeld voor bank- en fiscale fraude en schending van de kieswetgeving. Bij dit laatste gaat het om het betalen van zwijggeld aan twee veronderstelde maîtressen van Trump, naar eigen zeggen in opdracht van de miljardair. Cohen gaat daarvoor in mei de cel in.

Hij heeft ook erkend tegenover het Congres te hebben gelogen over de projecten die Trump had voor een toren in Moskou. Die staan centraal in het onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller voert naar mogelijke 'collusie' tussen het campagneteam-Trump en Moskou, en mogelijke Russische beïnvloeding van de presidentsverkiezingen in 2016.