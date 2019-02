Michael Cohen: Trump is een 'racist', 'oplichter' en 'bedrieger'

Uit de verklaring blijkt ook dat Cohen van plan is om documenten mee te nemen waarmee hij naar eigen zeggen 'onweerlegbaar' bewijs heeft dat zijn getuigenis 'nauwkeurig en eerlijk' is. De documenten bevatten ook een kopie van een cheque waarvan Cohen beweert dat Trump hem schreef van zijn persoonlijke bankrekening - toen hij al president was - om hem te vergoeden voor het zwijggeld dat hij betaalde aan de pornoactrice Stephanie Clifford, beter bekend als Stormy Daniels. Als de betaling aan Clifford bedoeld was om haar te laten zwijgen over haar affaire met Trump en om zo zijn kansen om verkozen te geraken te vergroten en als het niet officieel aangegeven werd als campagne-uitgave, dan kan er sprake zijn van een ernstig misdrijf.

Verder zal Cohen nog financiële overzichten van 2011 tot 2013 verstrekken die Trump aan Deutsche Bank en andere instellingen zou hebben betaald, net zoals kopieën van brieven die Cohen op vraag van Trump onder meer schreef naar zijn school en universiteiten zodat ze geen punten of scores van de president bekend zouden maken. 'Ik schaam me dat ik ervoor heb gekozen om deel te nemen aan het achterhouden van de illegale activiteiten van meneer Trump in plaats van te luisteren naar mijn eigen geweten. Ik schaam me omdat ik weet wat meneer Trump is', klinkt het nog in het statement.

De advocaat zal ook nog verklaren dat Trump als presidentiële kandidaat wist dat zijn recent aangeklaagde campagneadviseur Roger Stone praatte met Julian Assange van WikiLeaks over e-mails van het Democratisch partijbestuur. Verder zou de bewoner van het Witte Huis op de hoogte zijn geweest en mee hebben onderhandeld over een Trump Tower in Moskou tijdens de campagne in 2016. Hij zou daarover hebben gelogen omdat hij 'nooit had verwacht de verkiezing te winnen'.

Grootste infomercial in de politieke geschiedenis

Volgens Cohen zou Trump nooit de bedoeling hebben gehad de Republikeinse voorverkiezingen te winnen, laat staan de presidentsverkiezingen zelf. Hij zou zijn deelname hebben gezien als een goede marketingstunt voor zijn merk. De zakenman zou zijn advocaat hebben gezegd dat zijn campagne 'de grootste infomercial in de politieke geschiedenis' zou zijn, klinkt het in de verklaring.

'Michael Cohen was een van de vele advocaten die mij vertegenwoordigde (jammer genoeg). Hij had ook andere cliënten', reageerde Trump woensdag op Twitter. 'Hij was net door het Hooggerechtshof uitgesloten voor liegen en bedrog. Hij deed slechte dingen die geen verband hebben met Trump. Hij liegt om minder gevangenistijd te krijgen.'